De Vlaamse regering voert een nieuwe steunmaatregel in voor bedrijven die zwaar getroffen worden door de coronacrisis. Er wordt in het bijzonder aan de evenementensector gedacht. Grote bedrijven kunnen tot 2 miljoen euro ontvangen.

Het bestaande Vlaamse beschermingsmechanisme gold voor de de laatste drie maanden van het jaar. Bedrijven met een omzetverlies van meer dan 60 procent konden 10 procent van hun omzet uit dezelfde periode vorig jaar krijgen als steun. Er gold een plafond van 60.000 euro per anderhalve maand.

Voor de extra zwaar getroffen bedrijven komt er nu een maatregel voor de laatste negen maanden van het jaar. Ondernemingen die daarin 70 procent verlies hebben geleden, kunnen 10 procent van hun omzet van vorig jaar krijgen, met een plafond tot 1 miljoen euro, afhankelijk van het aantal werknemers.

Hebben ze 90 procent omzetverlies, wordt dat opgetrokken tot 2 miljoen euro. Daar worden wel de al uitgekeerde premies van afgetrokken.

'Ik denk in het bijzonder aan de eventsector', zei Vlaams minister van Economie Hilde Crevits zaterdag na afloop van de ministerraad. 'Daar zit enorm veel menselijk kapitaal. Het is cruciaal dat we die medewerkers in de sector houden.'

Het reguliere Vlaamse beschermingsmechanisme wordt overigens met twee maanden verlengd, tot eind februari. Om misbruik van de premies tegen te gaan, wordt de inspectie met tien mensen versterkt.

