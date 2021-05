De Don Boscoschool in Groot-Bijgaarden krijgt 300.000 euro van de Vlaamse regering voor zijn 'Digisprong'. De Vlaamse regering voorziet in totaal 385 miljoen euro voor de digitalisering van ons onderwijs. En daarbij gaat het om meer dan de aankoop van computers.

'Wij gaan dat vooral inzetten om verder onze netwerkinfrastructuur te blijven uitbreiden, zodanig dat we de capaciteit hebben in onze faciliteit om alle leerlingen een eigen toestel te laten gebruiken. 1350 leerlingen krijgen op 1 september 2021 een laptop, zowel voor gebruik in de klas als thuis', zegt Bert Vermaanen, co-directeur op Don Bosco.

Deels digitaal lesgeven, maakt het mogelijk om ook gerichter les te geven, aan bijvoorbeeld uitblinkers of leerlingen die het moeilijk hebben.

Fourcast, een Belgische partner van Google begeleidt deze school en z'n leerkrachten bij de overstap naar de nieuwe manier van onderwijs. Volgens Olav Adami, co-founder van Fourcast, is een school met 1200 chromebooks immers nog geen gedigitaliseerde school. Er moeten gerichte opleidingen komen voor leerkrachten om met bijvoorbeeld data-driven tools om te gaan.

Lees verder onder de video

Tot nu toe ging er jaarlijks gemiddeld 32 miljoen euro naar de digitalisering van ons onderwijs. Dat is volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts te weinig.

'We hebben 385 miljoen euro voorzien. Nu wordt er 230 miljoen euro uitgekeerd. Volgend jaar volgt er een tweede schijf van 155 miljoen euro. Dat wordt samen 385 miljoen euro om van een achterstand inzake digitaal onderwijs naar een voorsprong te gaan', aldus de minister.

Het extra geld zal uit het Vlaams relancebudget komen, maar de minister rekent ook op steun van het Europese herstelfonds.

