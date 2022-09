De Vlaamse regering heeft geen akkoord bereikt over de begroting. Dat maakte Vlaams viceminister-president Ben Weyts (N-VA) bekend bij het verlaten van het Martelaarsplein. Donderdag zou de septemberverklaring alsnog moeten plaatsvinden.

De Septemberverklaring van minister-president Jan Jambon, die gepland stond om 14 uur, wordt bijgevolg uitgesteld. Jambon legde wel een korte verklaring af in het Vlaams Parlement.

'Ik kan u verzekeren dat we de komende uren en dagen hard zullen blijven werken om een oplossing te vinden voor de laatste knelpunten. Ik, wij, zijn dat aan de Vlaming verplicht,' zei hij.

'We hebben de voorbije week keihard gewerkt met de bedoeling vandaag onze beleidsverklaring te brengen', zei Jambon. 'Jammer genoeg hebben deze gesprekken nog niet tot een akkoord geleid. Het is de wens van de drie regeringspartijen om zo snel mogelijk tot een vergelijk te kunnen komen.'

Volgens de minister-president ligt er wel al een uitgebreid pakket met energiemaatregelen klaar. 'Ik besef maar al te goed dat Vlaanderen en Europa midden in een energiecrisis zitten en dat de bevolking daadkrachtige maatregelen verwacht', zei hij.

Het statement werd gevolgd door striemend commentaar van de oppositiepartijen.'U zou door uw stoel moeten zakken van schaamte', zo stak Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens van wal. Terwijl de gezinnen en bedrijven aan het wachten zijn op Vlaamse maatregelen, kijkt de regering-Jambon volgens Janssens 'de andere kant uit'.

Groen-fractieleider Björn Rzoska heeft het over een 'ongelooflijke blamage' voor de Vlaamse regering. 'Voor de eerste keer in de geschiedenis krijgt men de Septemberverklaring niet eens afgelegd. U staat hier met een wit blad', aldus Rzoska. 'U mist opnieuw het momentum. U bent een keizer zonder kleren, een minister-president zonder regering. U zou zich diep moeten schamen. Terwijl de samenleving aan het omvallen is, zijn jullie bezig met politieke spelletjes.'

'Al weken horen alle Vlamingen dat ze moeten wachten op de grote Jan Jambon-show om iets te doen aan hun torenhoge facturen. Dit is bijzonder pijnlijk en het geeft blijk van nul procent empathie', zegt Vooruit-fractieleider Hannelore Goeman. 'Dit is bijzonder beschamend. Mensen verwachten dat de politiek met oplossingen komt en daar falen jullie flagrant'.

Crisis

De regering-Jambon verkeert dus in crisis. Maar volgens de minister-president is zijn regering 'niet in het gedrang', zo zei hij bij zijn aankomst in het Vlaams Parlement.

Een uitstel van de Septemververklaring is hoogst uitzonderlijk, al moest de regeerverklaring in 2019 ook al eens uitgesteld worden. Toen was dat echter omwille van de aanslepende regeringsonderhandelingen en late regeringsvorming.

Groeipakket

Het kalf ligt gebonden bij verhoging van het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Regeringspartij CD&V zou vasthouden aan de koppeling aan de spilindex. Net als de uitkeringen, zou de kinderbijslag dan omhoog gaan telkens de spilindex wordt overschreden.

CD&V zou daar volgens bronnen niet op willen inbinden, maar N-VA en Open VLD vinden die piste te duur. Zij willen liever ingrijpen via de sociale toeslagen.

CD&V zou zelf ook (tegen)voorstel op tafel gelegd hebben waarin de koppeling aan de spilindex wel behouden blijft, maar dat wel lager zou uitkomen dan de oorspronkelijke 600 miljoen euro.

Ondernemingen en vakbonden teleurgesteld

Ondernemersorganisatie Unizo en technologiefederatie Agoria Vlaanderen reageren maandag teleurgesteld dat de Vlaamse regering nog geen akkoord heeft kunnen bereiken. 'De ernst van de situatie gaat boven politiek gebakkelei', klinkt het bijvoorbeeld bij Unizo.

Unizo-topman Danny Van Assche betreurt dat "hoogdringende maatregelen" voor ondernemers achterwege blijven. 'Met alle begrip dat politieke keuzes moeilijk zijn, ondernemers willen duidelijkheid of en hoe ondernemen nog mogelijk is in dit land. Politici, neem snel uw verantwoordelijkheid en zorg voor oplossingen', zegt de gedelegeerd bestuurder. 'De Vlaamse regering nam de voorbije weken ruim haar tijd om maatregelen uit te werken, maar het blijft wachten op duidelijkheid. Laat het geen "Oktoberverklaring" worden.'

Ook Agoria Vlaanderen hoopt dat er snel toch nog witte rook komt over de begroting van de Vlaamse regering. 'We hebben uiteraard begrip voor de moeilijke situatie waarin de laatste rechte lijn van de onderhandelingen moest worden gevoerd, maar willen ook wijzen op het feit dat de Vlaamse bedrijven en gezinnen wachten op een sterk signaal van de Vlaamse regering en in deze tijden vooral nood hebben aan geruststelling en perspectief', aldus Jolyce Demely, algemeen directeur van Agoria Vlaanderen. Zij vraagt gerichte maatregelen 'die de koopkracht van de gezinnen en de competitiviteit van onze bedrijven behouden en versterken'. 'We hebben meer dan ooit nood aan een daadkrachtige en eensgezinde regering om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te pakken', besluit Demely.

Ook bij de vakbonden heerst er teleurstelling. 'Democratisch verkozen politici hebben de plicht om het Vlaamse volk te vertegenwoordigen, in goede tijden, maar zeker ook in slechte tijden', zegt Gert Truyens, Vlaams Gewestsecretaris van de liberale vakbond ACLVB, maandag nadat de Vlaamse regering nog geen akkoord heeft bereikt over de begroting. De vakbondsman roept de politici op om 'hun ego's en partijpolitiek aan de kant te schuiven en te handelen in het belang van alle Vlamingen die vandaag nood hebben aan daadkrachtig leiderschap om hen door deze zware periode te loodsen.'

