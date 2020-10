De Vlaamse overheid heeft de sociale huisvestingsmaatschappij ABC onder financiële curatele geplaatst. Dat schrijft De Tijd vrijdag. ABC heeft de voorbije jaren tientallen miljoenen geïnvesteerd in de aankoop van gronden en bouw van huurwoningen, ondanks een krappe kas en torenhoge schuldenlast.

De sociale huisvestingsvestingsmaatschappij ABC beheert zowat 2.090 sociale woningen in Antwerpen en Gent. De Vlaamse overheid heeft de maatschappij nu onder financiële curatele geplaatst, wat betekent dat ze geen enkele aankoop of ontwikkeling van vastgoed meer mag doen zonder goedkeuring van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de kredietverstrekker van de sector. Daarnaast moet ABC voortaan inzage geven in al haar lopende gunningsdossiers.

De maatregel komt er omdat ABC de voorbije tientallen jaren miljoenen euro's heeft geïnvesteerd in de aankoop van gronden en de bouw van sociale huurwoningen, terwijl de maatschappij krap bij kas zit en een torenhoge schuld torst. Daardoor is de financiële gezondheid van ABC grondig verzwakt. Volgens ingewijden dreigt het bedrijf zich zelfs 'failliet te kopen': de huisvestingsmaatschappij had eind 2019 26 nieuwbouwprojecten in de pijplijn, goed voor zeker 561 huurappartementen of gezinswoningen met een totaalbudget van 62 miljoen euro.

ABC kwam in 2018 al eens in het vizier van toenmalig minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). Zij legde toen een verbeterplan op dat eind vorig jaar werd ingediend, maar in april keurde de minister het af. Het was 'niet concreet genoeg' en 'onvoldoende meetbaar'. De maatschappij diende vorige maand een nieuw plan in.

Directeur Mieke Dupont en voorzitter Bob Van Passen beraden zich nu over de haalbaarheid van de opgelegde maatregelen, klinkt het in De Tijd. Dat de financiële gezondheid van het bedrijf in gevaar is, ontkennen ze. Dupont en Van Passen verwijzen naar de forse investeringen in sociale woningen die 'op korte en middellange termijn worden opgeleverd', waardoor de omzet zal stijgen en er volgens hen genoeg geld in kas zal zijn om de activiteiten van ABC voort te zetten.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) sluit verdere stappen niet uit, zoals het onder voogdij plaatsen van de maatschappij door een bestuurder ad hoc aan te stellen, een verplichte fusie of de intrekking van de erkenning.

De sociale huisvestingsvestingsmaatschappij ABC beheert zowat 2.090 sociale woningen in Antwerpen en Gent. De Vlaamse overheid heeft de maatschappij nu onder financiële curatele geplaatst, wat betekent dat ze geen enkele aankoop of ontwikkeling van vastgoed meer mag doen zonder goedkeuring van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de kredietverstrekker van de sector. Daarnaast moet ABC voortaan inzage geven in al haar lopende gunningsdossiers. De maatregel komt er omdat ABC de voorbije tientallen jaren miljoenen euro's heeft geïnvesteerd in de aankoop van gronden en de bouw van sociale huurwoningen, terwijl de maatschappij krap bij kas zit en een torenhoge schuld torst. Daardoor is de financiële gezondheid van ABC grondig verzwakt. Volgens ingewijden dreigt het bedrijf zich zelfs 'failliet te kopen': de huisvestingsmaatschappij had eind 2019 26 nieuwbouwprojecten in de pijplijn, goed voor zeker 561 huurappartementen of gezinswoningen met een totaalbudget van 62 miljoen euro. ABC kwam in 2018 al eens in het vizier van toenmalig minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). Zij legde toen een verbeterplan op dat eind vorig jaar werd ingediend, maar in april keurde de minister het af. Het was 'niet concreet genoeg' en 'onvoldoende meetbaar'. De maatschappij diende vorige maand een nieuw plan in. Directeur Mieke Dupont en voorzitter Bob Van Passen beraden zich nu over de haalbaarheid van de opgelegde maatregelen, klinkt het in De Tijd. Dat de financiële gezondheid van het bedrijf in gevaar is, ontkennen ze. Dupont en Van Passen verwijzen naar de forse investeringen in sociale woningen die 'op korte en middellange termijn worden opgeleverd', waardoor de omzet zal stijgen en er volgens hen genoeg geld in kas zal zijn om de activiteiten van ABC voort te zetten. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) sluit verdere stappen niet uit, zoals het onder voogdij plaatsen van de maatschappij door een bestuurder ad hoc aan te stellen, een verplichte fusie of de intrekking van de erkenning.