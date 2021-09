In het eerste kwartaal van 2021 heeft de Vlaamse overheid 23 procent minder verwijlintresten moeten betalen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele.

Wanneer de overheid facturen te laat betaalt, moet ze daarvoor verwijlintresten betalen. De voorbije jaren is het bedrag dat de overheid daarvoor moet ophoesten steeds gedaald. Dat wil zeggen dat de Vlaamse overheid tijdiger betaalt. De daling zet zich nu ook door in 2021.

'Sinds enkele jaren zetten we sterk in op digitale betaalprocessen. Dit zorgt ervoor dat we steeds stipter betalen en dus minder verwijlinteresten betalen', legt minister Diependaele uit.

De daling van 23 procent in het eerste kwartaal komt overeen met een bedrag van 124.000 euro. 'Wanneer we dit bedrag afzetten ten opzichte van onze totale begroting, is dat eigenlijk een klein bedrag. Toch vind ik dat we in tijden van budgettaire krapte elke euro niet twee, maar ten minste drie keer moeten omdraaien, zoals een goede huisvader', zegt de N-VA-minister.

