De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling zijn tijdens de vorige regeerperiode fors toegenomen. Zet de volgende regering dat beleid voort? Volgens de jongste Speurgids volstaat het dat de overheid 400 miljoen euro extra investeert in O&O om Vlaanderen te doen aansluiten bij de Europese koplopers.

In 2003 onderschreef Vlaanderen de Europese ambitie om tegen 2020 niet minder dan 3 procent van het bruto regionaal product te spenderen aan onderzoek & ontwikkeling. Zover is het nog niet, maar Vlaanderen heeft de jongste jaren zijn inspanningen opgedreven. De uitgaven in O&O groeien duidelijk sneller dan het Europese gemiddelde. In 2016 investeerden de bedrijven in Vlaanderen en de Vlaamse overheid 6,7 miljard euro of 2,7 procent van het regionale bbp in O&O. Enkel Zweden (3,25%) en Oostentrijk (3,05%) halen intussen de drieprocentnorm. Ook Duitsland (2,94%), Finland (2,75%) en Denemarken (2,87%) doen het nog beter.

