Tot dusver hebben 2655 Vlamingen hun interesse kenbaar gemaakt en zich geregistreerd bij online marktplaats Bobex voor de groepsaankoop voor elektrische wagens en laadpalen in opdracht van de Vlaamse overheid. Al 80 elektrische wagens werden via de groepsaankoop verkocht aan particulieren. Dat meldt het bedrijf zaterdag.

Bobex noemt de eerste resultaten positief. Het initiatief is volgens CEO Jean-Louis Van Marcke voor herhaling vatbaar. Van de mensen die zich inschreven werden er 1596 doorgestuurd naar een verdeler in de buurt. Zowat 45 procent van de geïnteresseerden deed een testrit. 'Een verkoopsratio van 5 procent is zeer positief in de automobielsector en uitzonderlijk in het segment elektrische wagens', klinkt het. 'Tot nu toe werden elektrische wagens vooral door bedrijven gekocht, maar de groepsaankoop heeft ook een verandering teweeggebracht in de particuliere markt.'

De grootste drempel om over te gaan tot een aankoop is volgens Bobex voor de meeste mensen het budget. In een bevraging van het bedrijf gaf 44 procent van de respondenten te kennen een elektrische wagen vandaag nog te duur te vinden. 'Vandaar dat heel wat Vlamingen interesse tonen in de groepskortingen van Bobex', luidt het.

Inschrijven op de groepsaankoop kan nog tot 15 mei via de website www.samenelektrisch.be. Er worden vier verschillende modellen aangeboden: de Renault ZOE, de Peugeot iON, de Nissan LEAF en de Hyundai KONA Electric.