Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns wil strengere regels voor geïmporteerde voeding (video)

Vlaanderen moet zelfstandiger en innovatiever worden als het in de toekomst wil beschikken over voldoende kwalitatief voedsel. Dat zegt Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) in Z-Nieuws op Kanaal Z. De onderbroken graantoevoer vanuit Oekraïne maakt pijnlijk duidelijk we onze bevoorradingszekerheid veel strategischer moeten aanpakken, zegt hij. 'Het kan niet dat we vanuit het verre zuiden voeding importeren die aan veel minder strenge regels voldoet.'

Jo Brouns © Belga Image