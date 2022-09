Vijf procent van de middelbare scholieren is aan het schooljaar begonnen zonder boeken, zo blijkt uit een telling van de vzw Krijt in 51 scholen met 31.875 leerlingen. Dat melden de kranten van Mediahuis dinsdag.

Vorig jaar zat maar 3 procent van de scholieren zonder boeken. 'De zware druk op gezinnen moet nog komen. De meeste huishoudens moeten hun energieafrekening nog krijgen. Dat doet ons vrezen voor volgend jaar', zegt coördinator Colette Victor van vzw Krijt.

Vooral bij scholen die werken met een externe boekenleverancier zouden er problemen zijn. Volgens verschillende bronnen zou het Nederlandse bedrijf Iddink te weinig doen om te voorkomen dat leerlingen zonder boeken eindigen. Het bedrijf ontkent dat.

Verder blijkt ook dat de Digisprong, het plan van minister van Onderwijs Ben Weyts om elke leerling vanaf het vijfde leerjaar met een laptop uit te rusten, de factuur voor boeken in de helft van de scholen niet heeft verlaagd. Leerlingen moeten beide aanschaffen, terwijl ze ook de laptop vaak deels moeten bekostigen. Gemiddeld kost een boeken­pakket volgens het Katholiek Onderwijs 192 euro.

Vlaams parlementslid Hannelore Goeman is niet verrast door de cijfers. Zij vindt dat minister van Onderwijs Ben Weyts moet ingrijpen. 'Hij staat erbij en kijkt ernaar. De mond vol van sterk onderwijs, maar hij doet véél te weinig om ervoor te zorgen dat elk kind de juiste schoolboeken heeft', meent Goeman.

Goeman heeft een resolutie klaar met concrete voorstellen. Zo moeten er met de uitgeverijen en leveranciers niet alleen afspraken gemaakt worden over de kwaliteit van de schoolboeken, maar moeten er ook 'staalharde afspraken komen over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van schoolboeken'. Daarnaast vraagt Vooruit dat leveranciers verplicht worden om met afbetalingsplannen te werken voor wie dat nodig heeft en moet er paal en perk gesteld worden aan de praktijk van hand- en invulboeken die niet meer kunnen doorverkocht worden.

Ook voor CD&V-parlementslid Loes Vandromme zijn de cijfers geen verrassing. 'Hoe kunnen we kwaliteit van onderwijs belangrijk vinden als niet elk kind zijn boeken heeft? Dat valt niet te verantwoorden. Onbetaalde rekeningen - ook als ze van externe boekendistribiteurs komen - mogen nooit het leerrecht van een leerling schaden', zegt de CD&V-onderwijsspecialiste. Om dat leerrecht te beschermen dringt Vandromme erop aan om de garantie op schoolboeken toe te voegen als doelstelling aan de 'kwaliteitsalliantie leermiddelen'.

