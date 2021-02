Een rapport van het remuneratiecomité van Nethys dat dateert van juni 2020 vermeldt vier Luikse politici. Dat schrijft Le Vif.

Het gaat onder meer om MR-kopstukken Daniel Bacquelaine en Pierre-Yves Jeholet en de voorzitter van het Waals parlement, Jean-Claude Marcourt (PS). Het weekblad ziet er het bewijs in dat er 'onzichtbare handen' zaten achter de strategische beslissingen bij Nethys.

Op 4 juni 2020 zette de voormalige Nethys-top de namen van vier politici op papier in een rapport van het remuneratiecomité van de groep. Het gaat onder meer om de voorzitter van het Waals parlement Jean-Claude Marcourt (PS), bij wie eerder dit jaar al een huiszoeking plaatsvond in het kader van de Nethys-affaire. Daarnaast worden ook zijn partijgenoot en schepen in Luik Jean-Pierre Hupkens, ex-minister van Pensioenen en Kamerlid Daniel Bacquelaine (MR) en minister-president van de Franse gemeenschap Pierre-Yves Jeholet (MR) genoemd.

De vier politici zouden volgens Le Vif 'onzichtbare handen' geweest zijn achter enkele belangrijke strategische beslissingen die de afgelopen jaren bij de operationele poot van de Luikse intercommunale Publifin, nu Enodia, zijn genomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de omstreden beslissing van het remuneratiecomité in mei 2018 om het vertrekkende management bij Nethys miljoenenbonussen toe te stoppen.

Het rapport heeft het over twee vergaderingen die in aanwezigheid van de vier politici plaatsvonden in december 2018 en in januari 2019. Op die vergaderingen werd 'de algemene bereidheid om rekening te houden met het belang van economische waardecreatie voor de aandeelhouders van de vennootschap door toedoen van het management' volgens het rapport 'aangekaart en bevestigd'. Met andere woorden: de aanwezigen beslisten om in de vertrekprocedure rekening te houden met de economische waarde die het management van Nethys teweegbracht in Luik, en hen daar fors voor te vergoeden.

Volgens Le Vif bevestigt het document wat voormalig Nethys-topman Pierre Meyers in september 2019 al zei, namelijk dat 'de belangrijkste politieke verantwoordelijken op de hoogte werden gehouden' van het reilen en zeilen bij Nethys, en dat zij als een soort 'onzichtbare handen' de beslissingen van het remuneratiecomité valideerden. Het zou daarbij ook gaan over de verkoop van de Nethys-filialen Elicio en Win voor twee symbolische euro's aan Mithra-topman François Fornieri. Het 'proces van de privatisering van de concurrentiële activiteiten' werd op de vergaderingen in elk geval besproken en bevestigd, stelt het rapport van het remuneratiecomité.

De Waalse politiek is nu al jaren in de ban van meerdere corruptie- en fraudeschandalen rond de Luikse intercommunale Enodia en haar operationele poot Nethys. Eind vorige maand nog werden ex-gedelegeerd bestuurders Stéphane Moreau en Pol Heyse aangehouden en ondervraagd.

