'Het voorstel om na een hoogrisicocontact gewoon te gaan werken, lijkt de economie boven de gezondheid te plaatsen. Dat kan het draagvlak aantasten bij een bevolking die de afgelopen twee jaar zo veel mogelijk haar contacten moest beperken.' Dat zegt Trends-redacteur Roeland Byl.

De werkgevers pleiten voor soepeler quarantaineregels, nu de omikronvariant snel oprukt. Dat zou een goed idee zijn omdat die nieuwe dominante variant een kortere incubatietijd heeft en minder lang besmettelijk zou zijn. Bovendien kan het test- en tracingsysteem de hoge besmettingscijfers toch niet de baas.

Hoewel de wetenschap nog niet helemaal zeker is van die kortere besmettingsperiode, pasten diverse landen hun quarantainebeleid al aan. In Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië hoef je zelfs niet meer in quarantaine te gaan na een hoogrisicocontact.

Het is uiteraard goed dat het beleid inspeelt op de evolutie van het virus, maar het voorstel om het quarantainebeleid te versoepelen volgt in de eerste plaats een economische logica. Door de snelle verspreiding van het virus dreigen werknemers massaal thuis te moeten blijven. Dat zou de economie vertragen.

Versoepeling quarantaineregels is een risico.

Het voorstel om na een hoogrisicocontact gewoon te gaan werken, lijkt de economie boven de gezondheid te plaatsen. Dat kan het draagvlak aantasten bij een bevolking die de afgelopen twee jaar zo veel mogelijk haar contacten moest beperken. Uiteraard kunnen zelftests helpen om virusverspreiders weg te houden van de werkvloer. Alleen zijn die tests niet waterdicht. Iedereen kent wel iemand die negatief testte met een zelftest maar alsnog besmet bleek te zijn.

De algemene versoepeling van de quarantaineregels waarop de werkgeversorganisaties aandringen, zet bovendien de verplichting tot telewerken op losse schroeven. Telewerk is nog altijd verplicht waar het kan, tot spijt van sommige werkgevers. Als iemand na een hoogrisicocontact al geen reden meer heeft om weg te blijven van de werkvloer, is het maar een kleine stap om het nut van telewerk in de pandemiebestrijding opnieuw in twijfel te trekken.

De werkgevers pleiten voor soepeler quarantaineregels, nu de omikronvariant snel oprukt. Dat zou een goed idee zijn omdat die nieuwe dominante variant een kortere incubatietijd heeft en minder lang besmettelijk zou zijn. Bovendien kan het test- en tracingsysteem de hoge besmettingscijfers toch niet de baas. Hoewel de wetenschap nog niet helemaal zeker is van die kortere besmettingsperiode, pasten diverse landen hun quarantainebeleid al aan. In Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië hoef je zelfs niet meer in quarantaine te gaan na een hoogrisicocontact. Het is uiteraard goed dat het beleid inspeelt op de evolutie van het virus, maar het voorstel om het quarantainebeleid te versoepelen volgt in de eerste plaats een economische logica. Door de snelle verspreiding van het virus dreigen werknemers massaal thuis te moeten blijven. Dat zou de economie vertragen.Het voorstel om na een hoogrisicocontact gewoon te gaan werken, lijkt de economie boven de gezondheid te plaatsen. Dat kan het draagvlak aantasten bij een bevolking die de afgelopen twee jaar zo veel mogelijk haar contacten moest beperken. Uiteraard kunnen zelftests helpen om virusverspreiders weg te houden van de werkvloer. Alleen zijn die tests niet waterdicht. Iedereen kent wel iemand die negatief testte met een zelftest maar alsnog besmet bleek te zijn.De algemene versoepeling van de quarantaineregels waarop de werkgeversorganisaties aandringen, zet bovendien de verplichting tot telewerken op losse schroeven. Telewerk is nog altijd verplicht waar het kan, tot spijt van sommige werkgevers. Als iemand na een hoogrisicocontact al geen reden meer heeft om weg te blijven van de werkvloer, is het maar een kleine stap om het nut van telewerk in de pandemiebestrijding opnieuw in twijfel te trekken.