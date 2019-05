De economische implosie van Venezuela gaat sneller dan ooit. De bedrijven die in het land blijven, hopen op een economisch mirakel als president Nicolás Maduro de macht moet afstaan.

Alain Boulanger is 75. De Luikenaar zou al met pensioen moeten zijn, maar hij is nu in de Venezolaanse hoofdstad Caracas tegen wil en dank crisismanager bij Fundaciones Franki, oorspronkelijk een filiaal van het Belgische aannemersbedrijf Franki. Toen Boulanger in 1976 in Caracas aankwam, telde het bedrijf 800 werknemers, nu zijn er nog 30 over. Het houdt amper stand in een land waar basisgoederen en materiaal met de dag schaarser worden. "We proberen te overleven, in afwachting van betere tijden, zoals een duivenhouder uitkijkt naar de terugkeer van zijn prijsduif", zegt Boulanger.

...