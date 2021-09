De totale kost van de verlenging van de coronamaatregelen wordt door de betrokken administraties geraamd op 114,5 miljoen euro. Dat heeft staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) dinsdag verklaard in de Kamer.

De regering raakte het vorige week eens over de laatste verlenging van de steunmaatregelen tot eind dit jaar. Concreet gaat het om de tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht voor alle sectoren, het enkelvoudige crisis-overbruggingsrecht voor alle sectoren vanaf een omzetdaling van 65 procent en een maandelijkse premie van 25 euro voor leefloners, begunstigden van een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en van een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

Daarnaast is er nog de financiële steun voor de spoorwegsector (personen- en goederenvervoer) en het behoud van het btw-tarief van 6 procent voor hydroalcoholische gels en maskers.

In eerste instantie werd een budgettaire kost van 90,15 miljoen euro naar voren geschoven. Ramingen van de bevoegde administraties geven echter een kostprijs van 114,5 miljoen euro aan, antwoordde de staatssecretaris dinsdag op vragen van Sander Loones (N-VA) en Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). Het verschil van 24,5 miljoen euro valt te verklaren door een eerder voorzien krediet van 35 miljoen euro dat maar voor een klein deel werd benut en nu dus wordt gerecupereerd, legde De Bleeker uit.

De regering raakte het vorige week eens over de laatste verlenging van de steunmaatregelen tot eind dit jaar. Concreet gaat het om de tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht voor alle sectoren, het enkelvoudige crisis-overbruggingsrecht voor alle sectoren vanaf een omzetdaling van 65 procent en een maandelijkse premie van 25 euro voor leefloners, begunstigden van een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en van een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT). Daarnaast is er nog de financiële steun voor de spoorwegsector (personen- en goederenvervoer) en het behoud van het btw-tarief van 6 procent voor hydroalcoholische gels en maskers. In eerste instantie werd een budgettaire kost van 90,15 miljoen euro naar voren geschoven. Ramingen van de bevoegde administraties geven echter een kostprijs van 114,5 miljoen euro aan, antwoordde de staatssecretaris dinsdag op vragen van Sander Loones (N-VA) en Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). Het verschil van 24,5 miljoen euro valt te verklaren door een eerder voorzien krediet van 35 miljoen euro dat maar voor een klein deel werd benut en nu dus wordt gerecupereerd, legde De Bleeker uit.