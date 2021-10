De verhoging van het fiscale voordeel op giften van 45 naar 60 procent heeft de staat meer geld gekost dan het de caritatieve organisaties heeft opgebracht, zo schrijft L'Echo zaterdag op basis van cijfers van de FOD Financiën.

De maatregel, beslist door de vorige federale regering in juni 2020, had tot doel om ondersteuning te bieden aan ngo's en vzw's wier activiteiten van algemeen belang te lijden hadden onder de crisis.

De maatregel prikkelde de generositeit van de Belgen wel. Er werd in 2020 meer dan 370 miljoen euro aan giften genoteerd, tegen 290 miljoen in 2019. Maar de budgettaire kostprijs van de maatregel steeg ook met 90 miljoen euro: van 130 miljoen in 2019 naar 220 miljoen in 2020.

De sector kreeg er dus 80 miljoen euro bij, maar het had ook 10 miljoen euro meer kunnen zijn indien de 90 miljoen euro die de overheid aan de maatregel heeft besteed rechtstreeks in de vorm van subsidies naar de sector was gegaan. Nu is de resterende 10 miljoen euro naar 'genereuze' belastingbetalers gegaan, aldus de krant.

