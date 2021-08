Leerkrachten met spuitbussen handalcohol in de aanslag gaan het virus niet klein krijgen, als de kinderen daarna als sardientjes in een luchtdicht blik zitten, zegt Trends-redacteur Ilse De Witte.

Op 17 augustus zit Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts (N-VA), samen met de onderwijskoepels, de vakbonden, virologen en andere experts. Voor de ouders en de kinderen is het bang afwachten of het schooljaar beter zal verlopen dan vorig jaar, met een deltavariant van het coronavirus die een pak besmettelijker is dan de varianten waar we al mee te maken hadden. Het grote aantal jeugdkampen dat door besmettingen is stilgelegd, belooft weinig goeds voor de start van het schooljaar.

In cafés, restaurants en fitnesscentra zijn CO2- meters sinds 9 juni verplicht. In de scholen niet. De CO2-meter op zich lost niets op, maar luchtreinigers en ventilatiesystemen die de kwaliteit van de binnenlucht verbeteren wel. Ventilatie en vaccinatie moesten de heropening van de economie mogelijk maken. In de heropening van de scholen op 1 september lijken beide geen rol van betekenis te spelen.

Ventileer de scholen.

Er is nog geen enkel vaccin goedgekeurd voor kinderen onder twaalf jaar, maar maatregelen om beter te ventileren in de klaslokalen kunnen wél al genomen worden. Leerkrachten met spuitbussen handalcohol in de aanslag gaan het virus niet klein krijgen, als de kinderen daarna als sardientjes in een luchtdicht blik zitten.

De leerachterstand van de kinderen loopt bij elke quarantaine verder op. Dat weegt op de economie van de toekomst. Ook op de economie van nu missen de tijdelijke werkloosheid voor de opvang van kinderen en het thuiswerken met kinderen hun impact niet. Ouders moeten hun verantwoordelijkheid nemen als hun kinderen ziek zijn of anderen dreigen ziek te maken. De ventilatie in de scholen is de verantwoordelijkheid van de scholen en de minister van Onderwijs.

