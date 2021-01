Het aantal onderzoeken naar zwartwerk is in vier jaar sterk gedaald.

Dat schrijft De Tijd. Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (SP.A) geeft toe dat er bij de RSZ-­inspectie minder personeel is om de onderzoeken uit te voeren.

Als in 2017 nog sprake was van 16.301 onderzoeken naar de naleving van de reglementering tegen zwartwerk, dan zakte dat aantal naar 12.613 in 2018 en 12.581 in 2019. In de tien eerste maanden van vorig jaar (tot en met 8 november) waren er nog maar 9.090 onderzoeken. Dat blijkt uit de federale inspectiecijfers die CD&V-kamerlid Steven Matheï opvroeg.

Er werd ook veel minder zwartwerk ontdekt. In 2017 brachten nog 14.561 onderzoeken inbreuken aan het licht, terwijl dat er in 2019 nog maar 7023 waren. Dat is een daling met bijna 52 procent. In de tien eerste maanden van vorig jaar ging het nog om 5279 onderzoeken die inbreuken opleverden, waarvan de meeste (1517) in de horeca, gevolgd door de bouwsector (960).

Minder medewerkers

Minister Vandenbroucke geeft aan dat het aantal medewerkers bij de RSZ-inspectie is gedaald van 629 medewerkers begin 2017, met de ex-leden van de geïntegreerde Sociale Inspectie erbij gerekend, naar 514 begin vorig jaar.

'Het aantal controles en inspecteurs nam de jongste jaren sterk af. Dat valt deels te verklaren door de afname van het zwartwerk die ook al jaren bezig is, in het bijzonder in de horeca. Toch mogen we het aantal controles en inspecteurs niet on­bezonnen afbouwen', reageert Matheï. 'Zwartwerk benadeelt mensen en ondernemingen die wel eerlijk hun belastingen betalen. Gerichte controles zijn een wezenlijk onderdeel van een rechtvaardige fiscaliteit.'

