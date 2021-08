De militaire operatie Vigilant Guardian, de bewakingsopdracht van soldaten op straat, in luchthavens en andere strategische plaatsen, komt op 1 september na meer dan zes jaar helemaal ten einde. Een overzicht van wat er nog zoal verandert.

Installeren van laadpalen wordt fiscaal voordeliger

Het installeren van laadpalen wordt voortaan fiscaal voordeliger voor zowel particulieren als ondernemingen. De regeling moet nog worden goedgekeurd in het parlement, maar zal daarna retroactief worden toegepast vanaf 1 september.

Het toekennen van het fiscaal voordeel moet volgens federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) een versnelde aangroei van de laadinfrastructuur voor elektrische wagens mogelijk maken in ons land.

Wie thuis zelf een laadpaal plaatst, zal vanaf 1 september kunnen rekenen op een belastingvermindering van 45 procent. De maatregel geldt zowel voor eigenaars als huurders.

Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend is wel beperkt tot 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige. Het laadstation moet bovendien 'intelligent' zijn en mag enkel gebruikmaken van groene stroom.

Het fiscaal voordeel voor de particulieren zal stelselmatig worden afgebouwd, om mensen aan te zetten tot een snelle investering. Vanaf 1 januari 2023 daalt het tarief naar 30 procent, een jaar later naar 15 procent.

Ook bedrijven worden via een verhoogde investeringsaftrek gestimuleerd om laadpalen te plaatsen. Voor hen geldt vanaf september een aftrekpercentage van 200 procent, dat van 2023 wel wordt afgebouwd naar 150 procent. Hun laadinfrastructuur moet tijdens een deel van de dag ook toegankelijk zijn voor andere gebruikers.

Voor 11 euro per consultatie naar de psycholoog

Vanaf 1 september heeft iedereen recht op betaalbare psychologische zorg tegen 11 euro per consultatie, en dat tot 20 sessies per jaar. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de eerstelijnspyschologische zorg en de meer gespecialiseerde psychologische zorg.

Voor volwassenen in de eerstelijnpsychologische zorg zijn er per jaar maximaal acht individuele sessies vergoedbaar en vijf groepsinterventies, voor kinderen en jongeren gaat het om respectievelijk tien en acht sessies per jaar.

In de meer gespecialiseerde psychologische zorg zijn maximaal twintig individuele en twaalf groepsessies voorzien voor volwassenen, voor kinderen en jongeren zijn dat er respectievelijk twintig en vijftien.

Het is ook telkens de bedoeling om de eerste individuele therapiesessie aan te bieden binnen een week tot maximaal een maand vanaf het moment dat de hulpvraag wordt gesteld.

Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming betaalt 4 euro per sessie, andere patiënten betalen 11 euro. Voor groepsinterventies is dat 2,5 euro. De eerste individuele sessie in de eerstelijnspyschologische zorg is bovendien gratis.

Vlaams opleidingsverlof wordt verdubbeld

Het Vlaams opleidingsverlof wordt dit schooljaar eenmalig verdubbeld van 125 uur naar 250 uur. Die verdubbeling vanaf 1 september kan enkel als de werkgever de opleiding suggereert.

De bedoeling van de maatregel is om een extra boost te geven aan het Vlaams opleidingsverlof, zodat nog meer werknemers gestimuleerd worden om opleidingen te volgen. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) heeft daarvoor 10 miljoen euro voorzien.

Een werknemer kan momenteel via het Vlaams opleidingsverlof maximaal 125 uur afwezig zijn op het werk. Dat kan dit schooljaar verdubbeld worden als de werkgever, na overleg met de werknemer, zelf opleidingen suggereert. Dat betekent dus dat een werknemer 125 uur afwezig mag zijn voor opleidingen die die zelf kiest, en 125 uur voor opleidingen die de werkgever suggereert. Het verlof kan niet verplicht worden. Het is de werknemer die beslist om in te gaan op het voorstel van de werkgever.

Argenta zegt klanten die niet in Sepa-zone wonen op

Belgische klanten van Argenta die buiten de Sepa-zone wonen, moeten tegen 1 september verplicht overstappen naar een andere bank.

De stopzetting slaat op rekeningen van Belgen die in het buitenland wonen. Met 'buitenland' doelt Argenta op alle landen die niet behoren tot de ­zogenaamde Sepa-zone. Sepa staat voor Single European Payment Area en omvat alle landen van de Europese Unie, plus een ­beperkt aantal niet-EU-lidstaten, ­zoals Zwitserland, Noorwegen, Monaco en het Verenigd Koninkrijk. Transacties in dit gebied worden beschouwd als een 'binnenlandse betaling'.

Argenta stuurde de afgelopen maanden naar 700 klanten in het buitenland een brief om te laten weten dat hun bankrekening afgesloten zal worden. Ze hadden twee maanden de tijd - voor de laatste groep is de deadline 1 september - om hun tegoeden naar een andere rekening over te schrijven.

Van taaltests tot vaste benoemingen: nieuw in het onderwijs

Ook in het onderwijs verandert er met het nieuwe schooljaar heel wat. Van taaltests in de kleuterschool tot vast benoemingen: bekijk in een apart overzicht.

