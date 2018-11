Van Overtveldt plant forse hervorming Nationale Bank

Dat schrijven De Tijd en Het Laatste Nieuws donderdag. Van Overtveldts hervorming komt er in de nasleep van de rel over de benoeming van Steven Vanackere (CD&V) als directeur van de Nationale Bank.

De minister van Financiën stelt voor het aantal functies en mandaten te verminderen. Zo wordt het college van censoren, zegt maar het auditcomité, afgeschaft. Dat telt nu tien leden.

Om tegemoet te komen aan de kritiek dat de lonen bij de Nationale Bank te hoog zijn, komt er een doorlichting. Verder wordt iets gedaan aan de ondervertegenwoordiging van vrouwen op het topniveau van de Nationale Bank. Vanaf 2023 zal minstens een derde van de leden van de Regentenraad een vrouw moeten zijn, net zoals dat het geval is in andere beursgenoteerde bedrijven. Ook zal de voorzitter van de Regentenraad een vrouw moeten zijn als de gouverneur een man is.

Vrijdag wordt het voorstel van Van Overtveldt voor het eerst besproken door de kabinetten van de regeringspartijen. Zodra er een akkoord over is, komt het op tafel van de regering.