Ondernemersorganisatie Unizo hekelt het aanhoudende gebrek aan (snel)testcapaciteit in de coronacrisis, en de daaraan gekoppelde beslissing om iedereen met risicocontacten maar zonder ziektesymptomen, dan maar zonder test tien dagen in quarantaine te plaatsen. 'Alweer zijn onze bedrijven de dupe. Los dit snel op!', aldus een verontruste Unizo-topman Danny Van Assche.

'Heeft er eigenlijk al iemand bij stilgestaan wat dit betekent voor onze betrokken ondernemers?',zegt Van Assche. 'Dit betekent dat ze werknemers die zich perfect gezond voelen nog langer dan voorheen moeten missen. Ook ondernemers die zelf risicocontacten hadden maar zich fit voelen, kunnen zich nu niet meer laten testen om al na zeven dagen terug naar het werk te gaan en zitten nu dus extra lang noodgedwongen thuis. Dit is alweer een aanslag op het recht op ondernemen.'

Volgens Unizo is er vooral een probleem voor bedrijven waar werknemers niet kunnen telewerken. 'Denk aan de talloze kmo's met arbeiders in de productie en op werven, met bedienden op de winkelvloer en in magazijnen. Die zitten dus twee weken werkloos thuis, waardoor wie op de werkvloer achterblijft extra hard moet bijbenen en heel vaak het werk niet meer rond krijgt', zegt Van Assche.

Extra zorgwekkend is volgens Unizo 'de vaststelling dat kennelijk nogal wat artsen in deze situaties automatisch ziekteattesten uitschrijven, terwijl ze quarantaineattesten horen af te leveren bij iemand die niet ziek is'. 'Voor onze kmo's maakt dit immers een fundamenteel verschil', benadrukt Van Assche. 'Want bij een ziekteattest moeten werkgevers gewaarborgd loon betalen, terwijl wie thuis zit met een quarantaineattest op tijdelijke werkloosheid terugvalt.'

