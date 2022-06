Volgens professor en energiespecialist Ronnie Belmans (KU Leuven en Energyville) staat het businessmodel van de uitbating van kerncentrales onder druk. Twee vragen.

De onderhandelingen tussen Engie en de Belgische overheid over de verlenging van de levensduur van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 komen in een beslissende fase.

In mei liet Engie verstaan dat het de grote financiële risico's wil delen met de Belgische overheid. Vanuit de Belgische regering klinken signalen die de deur openzetten voor een gezamenlijke uitbating. "Maar het businessmodel van de uitbating van kerncentrales staat onder druk", zegt professor en energiespecialist Ronnie Belmans (KU Leuven en Energyville).

1 Wat is het grootste risico voor de uitbater van de kerncentrales met een verlengde levensduur?

"In 2030 zal er in België mogelijk voor 5 tot 6 gigawatt aan offshore windenergie beschikbaar zijn, naast de capaciteit van windenergie op land en zonne-energie. Door de toenemende capaciteit van hernieuwbare energie daalt de behoefte aan continu draaiende centrales. Hoeveel uren zullen de kerncentrales nog moeten draaien? En tegen welke prijzen? Het is mogelijk dat de uitbater van de kerncentrales regelmatig tegen negatieve prijzen zal moeten verkopen."

2 De jongste kwartalen maakt Engie fraaie winsten met de uitbating van de Belgische kerncentrales.

"Ja, omdat de elektriciteitsprijzen fel gestegen zijn, maar dat kan tijdelijk zijn. De beschikbaarheid van de kerncentrales was onlangs hoog, maar dat was in het recente verleden vaak anders. Vandaag kan Engie het overschot van de elektriciteitsproductie uit de Belgische kerncentrales exporteren omdat een groot deel van de Franse kerncentrales stilliggen voor onderhoud. Maar als de exportmogelijkheden wegvallen, is het risico groot dat de kerncentrales over enkele jaren langer moeten worden stilgelegd. Het businessmodel van kerncentrales komt in de problemen. Engie zet in op hernieuwbare energie, aangevuld met aardgascentrales die wél flexibel kunnen worden ingezet."

