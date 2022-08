Turkse centrale bank verlaagt rente ondanks torenhoge inflatie

Ondanks de hoge inflatie in het land wordt het belangrijkste rentetarief in Turkije verlaagd van 14 naar 13 procent. Dat heeft de Turkse centrale bank in Ankara donderdag bekendgemaakt. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan had de afgelopen weken al een dergelijke maatregel aangekondigd.

De Turkse president Tayyip Erdogan (zittend) en de gouverneur van de centrale bank Sahap Kavcioglu © reuters