Op de G20-top in het Japanse Osaka hebben de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping afgesproken om de gesprekken over een handelsakkoord te hervatten. Vorige maand werd een punt gezet achter de onderhandeling.

Donald Trump maakte dat zaterdag bekend na zijn gesprek met Xi Jinping in de marge van de G20-top.

Trump bevestigde dat hij de importtarieven voor China 'voorlopig' niet zal verhogen. Hij zei ook dat China meer landbouwgoederen uit de Verenigde Staten zal invoeren.

Voorafgaand aan het gesprek sprak Trump al de hoop uit dat de twee landen dichter bij een akkoord komen. 'Ik denk dat dit een zeer productieve ontmoeting zal zijn en ik denk dat we iets kunnen bereiken dat echt groots zal zijn.'

Nadien verklaarde Trump dat het 80 minuten durende gesprek niet beter hadden kunnen verlopen. 'We hadden een zeer goede ontmoeting met president Xi van China, uitstekend, ik zou zeggen uitstekend', zei hij.

Eerder deze maand had Trump er nog mee gedreigd om extra heffingen in te voeren tegen China indien Xi niet akkoord zou gaan met een ontmoeting tijdens de G20.

De twee grootste economieën voeren al een jaar lang een bittere handelsoorlog die de economische groei van beide landen vertraagt en de wereldeconomie schaadt. De hervatting van de onderhandelingen zal investeerders en markten wereldwijd voorlopig geruststellen.

Klimaatakkoord

De landen van de Groep van 20 hebben in Osaka ook een klimaatakkoord gesloten, met uitzondering van de Verenigde Staten, zoals op de twee vorige topbijeenkomsten van de G20, zo hebben de Fransen en Duitsers bekendgemaakt.

'De tekst is goedgekeurd over het klimaat', zo werd in de entourage van de Franse president Emmanuel Macron gezegd kort voor de slotzitting van de G20.

Negentien landen, waaronder China, Duitsland en Frankrijk, bevestigen in het 19+1-akkoord hun steun aan het klimaatakkoord van Parijs dat in 2015 ondertekend werd en waaruit de VS zich in 2017 terugtrokken.

Het werd zaterdagmorgen gesloten na lange onderhandelingen die bemoeilijkt werden door de poging van de VS een slotverklaring zoals die van de G20 van 2017 in Hamburg en van 2018 in Buenos Aires te blokkeren.

De jongste dagen maakten diplomaten gewag van de mogelijkheid dat grote opkomende landen zouden afhaken en zich bij het Amerikaanse standpunt zouden aansluiten. Maar de negentien landen 'hebben allemaal opnieuw hun steun aan het akkoord van Parijs bevestigd', benadrukte het Elysée.