De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag opnieuw gedreigd om hogere invoertarieven voor Europese auto's in te voeren. Ditmaal zijn de Europese taksen op Amerikaanse kreeft de bron van zijn ergernis. Om die reden zou hij ook de Chinese import willen treffen.

'De Europese Unie heeft dit land ongelofelijk veel bestolen, maar dat is makkelijk op te lossen', zo verklaarde Trump tijdens een ontmoeting met vertegenwoordigers van de visindustrie in de staat Maine. 'Als ze niet veranderen, dan gaan we een tarief op hun auto's opleggen tot ze veranderen, en dat zal dan meteen gebeuren.'

Trump vroeg prompt aan zijn handelsadviseur Peter Navarro om te bekijken hoe de VS hogere tarieven op Europese auto's kan heffen tot de taksen op kreeften en zeevruchten verdwijnen.

Toen de president even later te horen kreeg dat ook China taksen op Amerikaanse kreeften heft, zei hij dat ook Peking zich aan een 'overeenkomstig tarief' mag verwachten.

De handelsrelaties met de Europese Unie staan al op scherp sinds Trump begin 2017 aan de macht kwam. De Republikein voerde extra tarieven op de invoer van Europees staal en aluminium op en dreigde al meermaals met hogere taksen op Europese auto's.

Dit najaar vinden presidentsverkiezingen plaats in de Verenigde Staten.

