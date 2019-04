De Amerikaanse regering wil de Iraanse olie-export stilleggen. Dat veroorzaakt een opstoot van de olieprijzen. "Op korte termijn zullen die prijzen volatiel zijn, maar op langere termijn is de trend dalend", voorspelt Thijs Van de Graaf, professor energiebeleid en internationale politiek aan UGent.

De Verenigde Staten willen de Iraanse olie-export stilleggen en kondigen sancties aan tegen landen die Iraanse olie blijven invoeren. Waarom?

THIJS VAN DE GRAAF. "De VS hebben zich vorig jaar al teruggetrokken uit het internationale akkoord met Iran. Enkele landen, zoals India, China-, Zuid-Korea, Japan en Turkije, mochten toch nog Iraanse olie kopen, maar die toelating trekken de VS vanaf mei in. Al zal er altijd nog wel Iraanse olie op de wereldmarkt terechtkomen, bijvoorbeeld via Noord-Irak.

...