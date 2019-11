Je hoeft het kapitalisme niet af te schaffen om de planeet te redden, zegt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes.

Het kapitalisme heeft een dagvaarding in de bus gekregen. Drie aanklachten stellen de legitimiteit ter discussie van de grootste welvaartsmachine die de mens ooit ontworpen heeft. Ten eerste gaat een ongebreideld kapitalisme vooral in de Angelsaksische landen gepaard met een uit de hand gelopen ongelijkheid van inkomens en vermogens. Ten tweede staat monopolievorming een gezonde marktwerking in de weg. En ten derde is het ongetemde kapitalisme ongeschikt om het collectieve probleem van de opwarming van het klimaat aan te pakken. Met het Chinese staatskapitalisme is een te duchten concurrent opgestaan. Criticasters zien grote gelijkenissen tussen beide vormen van kapitalisme, waarbij een elite het systeem naar zijn hand kan zetten, met als logisch resultaat een steeds groter protest van de uitgeslotene...