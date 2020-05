De verschillende Belgische telecomregulatoren hebben finaal de regeling rond de tarieven voor de toegang tot de kabelnetwerken van Telenet, Brutélé en Voo gepubliceerd. Globaal dalen deze tarieven, wat in het voordeel moet spelen van de consument.

Andere operatoren zonder eigen netwerk, zoals Orange, zullen toegang krijgen tot de kabel 'tegen een billijk tarief.' Orange reageert niet tevreden en vindt de groothandelstarieven nog te hoog.

Het 'billijk tarief' moet de concurrentie op de retailmarkt ten goede komen, en dat is in het voordeel van de gebruikers terwijl de netwerkoperatoren correct vergoed worden, meldt de CRC. In die Conferentie van regulatoren voor de elektronische communicatiesector zitten naast de federale regulator Bipt ook de regulatoren van de drie gemeenschappen, bijvoorbeeld de Vlaamse VRM.

Met deze beslissing is het groothandelstarief bepaald dat bijvoorbeeld Orange moet betalen aan Telenet en de andere kabelaars. Orange heeft zelf geen kabel en moet daarom huurgeld betalen aan die kabelaars om bijvoorbeeld vast internet of digitale televisie aan te bieden.

De regulatoren verplichtten de drie kabelbedrijven twee jaar geleden om hun kabelnet open te stellen - enkel Orange 'huurt' nu reeds kabel. Na die beslissing volgde een consultatieprocedure en begin april raakte bekend dat de regulatoren het ontwerpbesluit ingediend hadden bij de Europese Commissie.

Volgens de regulatoren verminderen met de nieuwe tarieven in de meerderheid van de gevallen de prijzen voor een internettoegang van 100 Mbps en 200 Mbps (zowel voor enkel internet als met tv erbij) in vergelijking met de huidige prijzen. 'De prijzen dalen ook voor een aantal andere snelheden. Daardoor krijgen de alternatieve operatoren de kans om hun portfolio van producten uit te breiden naar hogere segmenten en naar professionele klanten.'

Prijzen in stijgende lijn

Tussen 2020 en 2023 evolueren de prijzen wel in stijgende lijn, voegen de regulatoren toe. Hier speelt de verwachte toename van het gebruik, waardoor investeringen nodig zijn om de capaciteit van de netwerken op te krikken. 'Bij Brutélé en Telenet blijven de toegangsprijzen voor snelheden tot 300 Mbps in het merendeel van de gevallen echter over de volledige periode lager dan de momenteel geldende tarieven.'

De nieuwe tarieven zullen ingaan op 1 juli 2020, en zijn vastgelegd voor elk jaar tot in 2023. Orange betreurt dat de opmerkingen van de Europese Commissie uiteindelijk 'slechts in geringe mate' hebben geleid tot wijzigingen.

'Orange Belgium is van mening dat de groothandelstarieven, met name voor hoge snelheid-internet toegangsdiensten, aanzienlijk hoger zullen blijven dan de 'billijke tarieven' en dit ten nadele van de consument', klinkt de reactie.

'Bovendien zal de aanzienlijke verhoging van de tarieven (tot 25 procent) in de loop van de tijd leiden tot ongerechtvaardigde en regelmatige prijsverhogingen voor de Belgische consument.'

Voorts vraagt Orange aan de regulatoren om de gevolgen op de prijsevolutie voor de klanten van nabij te volgen. Daarbij vraagt het bedrijf een herziening van de groothandelsprijzen zodra er een negatief effect is op de retailprijzen. 'Systematische retail-tariefstijgingen' moeten zo beperkt worden.

Andere operatoren zonder eigen netwerk, zoals Orange, zullen toegang krijgen tot de kabel 'tegen een billijk tarief.' Orange reageert niet tevreden en vindt de groothandelstarieven nog te hoog.Het 'billijk tarief' moet de concurrentie op de retailmarkt ten goede komen, en dat is in het voordeel van de gebruikers terwijl de netwerkoperatoren correct vergoed worden, meldt de CRC. In die Conferentie van regulatoren voor de elektronische communicatiesector zitten naast de federale regulator Bipt ook de regulatoren van de drie gemeenschappen, bijvoorbeeld de Vlaamse VRM. Met deze beslissing is het groothandelstarief bepaald dat bijvoorbeeld Orange moet betalen aan Telenet en de andere kabelaars. Orange heeft zelf geen kabel en moet daarom huurgeld betalen aan die kabelaars om bijvoorbeeld vast internet of digitale televisie aan te bieden. De regulatoren verplichtten de drie kabelbedrijven twee jaar geleden om hun kabelnet open te stellen - enkel Orange 'huurt' nu reeds kabel. Na die beslissing volgde een consultatieprocedure en begin april raakte bekend dat de regulatoren het ontwerpbesluit ingediend hadden bij de Europese Commissie. Volgens de regulatoren verminderen met de nieuwe tarieven in de meerderheid van de gevallen de prijzen voor een internettoegang van 100 Mbps en 200 Mbps (zowel voor enkel internet als met tv erbij) in vergelijking met de huidige prijzen. 'De prijzen dalen ook voor een aantal andere snelheden. Daardoor krijgen de alternatieve operatoren de kans om hun portfolio van producten uit te breiden naar hogere segmenten en naar professionele klanten.'Tussen 2020 en 2023 evolueren de prijzen wel in stijgende lijn, voegen de regulatoren toe. Hier speelt de verwachte toename van het gebruik, waardoor investeringen nodig zijn om de capaciteit van de netwerken op te krikken. 'Bij Brutélé en Telenet blijven de toegangsprijzen voor snelheden tot 300 Mbps in het merendeel van de gevallen echter over de volledige periode lager dan de momenteel geldende tarieven.'De nieuwe tarieven zullen ingaan op 1 juli 2020, en zijn vastgelegd voor elk jaar tot in 2023. Orange betreurt dat de opmerkingen van de Europese Commissie uiteindelijk 'slechts in geringe mate' hebben geleid tot wijzigingen. 'Orange Belgium is van mening dat de groothandelstarieven, met name voor hoge snelheid-internet toegangsdiensten, aanzienlijk hoger zullen blijven dan de 'billijke tarieven' en dit ten nadele van de consument', klinkt de reactie. 'Bovendien zal de aanzienlijke verhoging van de tarieven (tot 25 procent) in de loop van de tijd leiden tot ongerechtvaardigde en regelmatige prijsverhogingen voor de Belgische consument.'Voorts vraagt Orange aan de regulatoren om de gevolgen op de prijsevolutie voor de klanten van nabij te volgen. Daarbij vraagt het bedrijf een herziening van de groothandelsprijzen zodra er een negatief effect is op de retailprijzen. 'Systematische retail-tariefstijgingen' moeten zo beperkt worden.