De Belgische technologiesector zal geleidelijk heropstarten vanaf maandag 4 mei. Dat verzekert Marc Lambotte, CEO van technologiekoepel Agoria, na de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad.

'Deze exitstrategie is de te volgen weg. Maandag zetten we het overleg met alle relevante partners verder om te komen tot een gids die de sleutel moet zijn om in onze sector de bedrijven weer op te starten vanaf 4 mei.'

'We gaan voor een economische heropstart in gezonde en veilige omstandigheden. Dat betekent onder meer genoeg afstand houden op de werkvloer en werknemers zo nodig beschermen met beschermingsmiddelen zoals mondmaskers', aldus Lambotte.

Ondertussen wordt er in de technologiesector al stilaan meer gewerkt. Terwijl de gemiddelde activiteitsgraad drie weken geleden nog 49,7 procent bedroeg, is die vorige week gestegen naar 52,8 procent. Volgens Agoria is de stijging onder meer te danken aan oplossingen die een aantal bedrijven hebben gevonden om afstand te kunnen houden. 'Daarom dat Agoria nu sterk inzet op een gids met richtlijnen, tips en goede voorbeelden, ook uit de maakindustrie. Ongeveer de helft van de mensen die werken in de technologische sector, is op dit moment minstens gedeeltelijk tijdelijk werkloos', zegt Lambotte.

