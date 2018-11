Te weinig elektrische wagens op Belgische wegen: 'We hebben vooral een betrouwbaar fiscaal kader nodig'

De Vlaamse regering wil dat de elektrische wagen tegen 2020 een marktaandeel van 7,5 procent haalt in Vlaanderen. Afgemeten aan het aantal elektrische wagens dat nu ingeschreven is, is die doelstelling onrealistisch. Wat is nodig om de interesse voor elektrische wagens een boost te geven?