Goed nieuws voor wie zijn rekening van de supermarkt zag stijgen door de coronamaatregelen. Vanaf deze week mogen winkels weer promoties en kortingen aanbieden. Ook de voedingsindustrie is blij met de aangekondigde aanpassing.

Door het hamstergedrag dat tijdens de coronacrisis ontstong, werden de kortingen en promoties in de supermarkten tijdelijk opgeschort. Intussen lijkt de stormloop geluwd. Minister van Consumenten Nathalie Muylle (CD&V) legt nu de laatste hand aan een regeling waarmee het verbod weer wordt opgeheven.

De supermarkten laten weten erg tevreden te zijn met die aanpassing. Colruyt zegt op Twitter "zo snel mogelijk de afgesproken promo's" te zullen heractiveren. 'We blijven wel de vinger aan de pols houden om hamstergedrag te monitoren', zo wordt nog benadrukt.

'We zijn bijzonder blij dat we in deze tijden de "normailiteit" en het voordeel van kortingen terugvinden', laat Albert Heijn weten. 'We gaan dus opnieuw uitpakken met kortingen.'

Ook Carrefour zegt tevreden te zijn dat de regeling rond kortingen wordt aangepast. Daar wordt wel iets voorzichtiger gereageerd op een eventuele snelle herinvoering van die kortingen in de eigen winkels. 'We bekijken nu intern hoe we dat concreet zullen omzetten', zegt woordvoerder Marco Demerling. Eenzelfde geluid klinkt Delhaize: 'We wachten de officiële communicatie van de minister en de modaliteiten af. Daarna zien we wel wat we zullen doen.'

Voorts zeggen ook Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, en BABM, de vereniging van merkartikelfabrikanten in food en non-food, blij te zijn met de bijsturing. 'Het is nu vooral belangrijk om de bevoorrading te blijven garanderen en tegelijk mogelijke onrust rond de prijzen van producten in de winkels weg te nemen', zeggen ze in een gemeenschappelijk mededeling.

