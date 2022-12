De Europese Centrale Bank heeft zoals verwacht de beleidsrentes met 50 basispunten verhoogd, zodat de belangrijke depositorente nu 2 procent bedraagt. Daar zal het de volgende maanden niet bij blijven. Tijdens de persconferentie kwam ECB-voorzitter Christine Lagarde opvallend streng uit de hoek. "We zullen de beleidsrente nog significant verhogen tot een niveau dat voldoende restrictief is om tijdig terug te keren naar prijsstabiliteit. We zullen dat doen zonder het tempo van renteverhoging te vertragen", herhaalde Lagarde meermaals.

De beleidsrente zal ook langere tijd op een vrij hoog, restrictief niveau gehouden worden. De ECB zegt expliciet dat ze de economie moet afkoelen om de inflatie en onder controle te krijgen en te voorkomen dat de inflatieverwachtingen ontsporen. "We hebben vooruitgang geboekt, maar we hebben nog een lange weg af leggen. We gaan door tot we opnieuw uitzicht krijgen op een inflatie van 2 procent", zei Lagarde.

Concreet impliceert die boodschap verdere renteverhogingen met 50 basispunten in januari, februari en mogelijk ook in maart. De ECB zal dus niet stoppen bij een beleidsrente van maximaal 3 procent zoals de markt tot vandaag dacht. "Een beleidsrente van 3 procent en de huidige financiële condities zijn onvoldoende voor een terugkeer naar prijsstabiliteit. We hebben daarbij nog een langere weg af te leggen dan de Amerikaanse centrale bank", zegt Christine Lagarde.

Milde recessie

De strijd tegen de hoge inflatie blijft dus dé prioriteit van de ECB, ondanks het recessiegevaar in Europa. "We verwachten dit kwartaal en in het eerste kwartaal van 2023 een milde recessie in het eurogebied. Daarna verwachten we herstel, als de energieprijzen niet opnieuw roet in het eten gooien. De arbeidsmarkt blijft heel sterk en de flessenhalzen in de aanvoerketens lossen op", zegt Christine Lagarde.

Die milde recessie is onvoldoende om de inflatie in het eurogebied te bedwingen, waarschuwde ook Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank van België, eerder al. Ook de nieuwe verhoogde inflatievooruitzichten van de ECB ondersteunen een volgehouden restrictief beleid. In november bedroeg de inflatie in het eurogebied nog 10 procent. In 2023 verwacht de ECB een inflatie van gemiddeld 6,3 procent. Tegen 2025 zou de inflatie nog altijd 2,4 procent bedragen. De ECB kan moeilijk leven met een inflatie die zo lang nog boven de inflatiedoelstelling van 2 procent blijft.

Zoals aangekondigd maakte de ECB ook bekend hoe ze het balanstotaal wil afbouwen. Vanaf maart wil de ECB netto per maand voor 15 miljard euro aan obligaties verkopen. Gezien de ECB zich hier op onbekend terrein begeeft, wil ze voorzichtig te werk gaan. De ECB geeft de voorkeur aan een restrictief rentebeleid om de inflatie af te koelen, zodat de balansafbouw rustig kan worden aangepakt.

