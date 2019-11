Er komt wellicht een einde aan het gunstige sociale statuut voor beroepssporters zoals voetballers. Niets te laat, volgens econoom Stijn Baert (UGent).

Een professionele sporter betaalt 885 euro per maand aan sociale bijdragen, ongeacht het loon. Ook voetballers met een jaarloon van 1 miljoen euro genieten van dat gunstige statuut. In de federale Kamer wil een meerderheid daar een einde aan maken. Terecht?

STIJN BAERT. "Dat komt niets te laat. Ik heb verschillende bezwaren tegen het gunstige RSZ-statuut. De sterkste schouders dragen de lichtste lasten. Bij professionele sporters wordt de klassieke RSZ-belasting van 38 procent geheven op een fictief bedrag van 2300 euro, niet op het volledige maandloon. Met als gevolg dat een laagbetaalde sporter wel degelijk veel belastingen betaalt terwijl topspelers in de Belgische voetbalcompetitie als Ruud Vormer of Adrien Trebel de facto amper 1 tot 2 procent sociale lasten betalen. Dat is niet rechtvaardig. Ten tweede is er het voetbalschandaal rond de makelaars dat aantoont hoe moeilijk de voetbalwereld orde op zaken kan stellen. Dat maakt het interessante RSZ-statuut nog moeilijker te aanvaarden.

"Een vaak gehoord argument is dat sporters een korte carrière hebben en ze dus niet te veel moeten worden belast. Ze kunnen zich toch omscholen zoals andere werknemers doen? Ik heb veel respect voor ex-topvoetballer Marc Emmers die nu in een Gamma-winkel werkt."

Politieke partijen schuiven alternatieven naar voren. Is het optrekken van het forfaitaire bedrag aan sociale bijdragen een goed idee? Wat met het voorstel om de werknemersbijdrage op 13 procent te zetten?

BAERT. "Met het optrekken van het forfait naar bijvoorbeeld 38 procent van een loon van bijvoorbeeld 4600 euro blijf je in hetzelfde systeem. Het bedrag daarboven wordt niet belast en de goed betaalde voetballers profiteren er meer van. Er zijn verschillende sporen, maar de toetssteen moet zijn dat een sporter die 3 miljoen euro verdient zowel in centen als in procenten meer bijdraagt dan iemand met een salaris van 2500 euro."

Wat stelt u voor?

BAERT. "Je kunt het systeem volledig afschaffen en sporters RSZ-bijdragen laten betalen zoals alle andere werknemers. Maar ik denk eerder aan een bedrag dat is vrijgesteld van sociale lasten. Dat kan 1000 bruto per maand zijn, dat kan 2300 euro zijn. Maar alles daarboven wordt wel tegen het gewone tarief sociaal belast. Dan dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten."

Wat met het argument van de Pro League dat de Belgische voetbalcompetitie zo zal worden weggeconcurreerd?

BAERT. "Ik begrijp de bezorgdheid. In andere voetbalcompetities bestaan ook allerlei sociale voordelen en subsidies. En ik heb er niets tegen dat bepaalde sporten worden ondersteund. Voetbalclubs genieten hier via de bedrijfsvoorheffing van een belastingvoordeel van 60 miljoen euro dat moet helpen de jeugdwerking te stimuleren. Maar aan de andere kant moet voor de sportwereld gelden wat voor andere sectoren van toepassing is. Die moeten ook omgaan met de hoge loonkosten en de vaak ongunstige concurrentiepositie."