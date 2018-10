Stephanie Kelly (Aberdeen Standard) over de brexitonderhandelingen: 'De kans op een deal is 80 procent'

U schat de kans op een deal nog altijd hoog in.

STEPHANIE KELLY."De kans op een deal is volgens ons 80 procent. We maken die analyse niet op basis van het nieuws, maar op basis van de incentives om tot een akkoord te komen. Voor alle partijen is het nog altijd de beste uitkomst een deal te sluiten. Voor Europa zijn de integriteit van de eenheidsmarkt en de Ierse grens belangrijk. Voor het Verenigd Koninkrijk tellen naast de Ierse kwestie vooral de politieke en de economische risico's. Het zou extreem problematisch zijn tussen het Verenigd Koni...