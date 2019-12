Stephanie D'Hose (Open Vld), feestende dossiervreter

Roeland Byl redacteur bij Trends

Stephanie D'Hose (Open Vld) heeft haar entree in het Vlaams Parlement niet gemist. Minister-president Jan Jambon (N-VA) nam vorige week haar voorstel om de besparingen in de cultuursector te milderen gewoon over.

Stephanie D'Hose (Open Vld) © belga

Met de woorden "great minds think alike" sloot minister-president Jan Jambon (N-VA) zich aan bij het idee van Vlaams Parlementslid Stephanie D'Hose (Open Vld) om de impact van de besparingen op cultuur te milderen. D'Hose stelde voor het beschikbare jaarbudget voor de projectsubsidies volledig in de eerste subsidieronde uit te geven. De komende maanden heeft Jambon dan tijd om op zoek naar centen voor de tweede ronde.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×