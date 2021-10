Sputterende productiviteit is evenzeer Vlaams als Waals probleem

De Nationale Raad voor de Productiviteit heeft voor het eerst de evolutie van de productiviteit in de verschillende regio's in kaart gebracht. Hoewel Vlaanderen door de jaren iets beter scoort, sputtert ook in het noorden van het land de economische motor. Dat schrijft De Tijd dinsdag.

8 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Om de Belgische werknemers productiever te maken zijn hervormingen nodig op uiteenlopende terreinen, van de arbeidsmarkt over het onderwijs tot mobiliteit. Tussen 2015 en 2018 - het recentste jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn - nam de productiviteit van de gemiddelde Vlaamse werknemer af (-0,1 procent per jaar), net zoals bij de gemiddelde Brusselaar (-0,5 procent). De gemiddelde Waal werd productiever (+0,4 procent), waardoor de kloof tussen Vlaanderen en Wallonië kleiner is geworden. Dat komt vooral doordat de Vlaamse en Brusselse industrie aan slagkracht hebben ingeboet, terwijl de productiviteit in de Waalse industrie bleef toenemen. Om de Belgische werknemers productiever te maken zijn hervormingen nodig op uiteenlopende terreinen, van de arbeidsmarkt over het onderwijs tot mobiliteit.Tussen 2015 en 2018 - het recentste jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn - nam de productiviteit van de gemiddelde Vlaamse werknemer af (-0,1 procent per jaar), net zoals bij de gemiddelde Brusselaar (-0,5 procent). De gemiddelde Waal werd productiever (+0,4 procent), waardoor de kloof tussen Vlaanderen en Wallonië kleiner is geworden. Dat komt vooral doordat de Vlaamse en Brusselse industrie aan slagkracht hebben ingeboet, terwijl de productiviteit in de Waalse industrie bleef toenemen.