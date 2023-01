'De Europese interne markt werkt beter dan de Amerikaanse', stelt Trends-redacteur Jef Poortmans.

In de wandelgangen van de Europese instellingen heerst ongerustheid over het concurrentieverstorende effect van de investeringsplannen van de Amerikaanse president Joe Biden. Die wil met een paar honderden miljarden dollars duurzame investeringen door Amerikaanse bedrijven subsidiëren, op voorwaarde dat ze in de Verenigde Staten produceren.

De Verenigde Staten staan te boek als het vrijemarktparadijs, maar onderzoekers wijzen er al lang op dat dat een illusie is. Het land is veeleer een monopoliewalhalla, waar de consument het onderspit delft.

De Europese Unie doet het in de praktijk beter. Op het gebied van mededinging en vrijemarktwerking doet ze echt wat de Verenigde Staten zeggen dat ze doen. Daar dreigt nu jammer genoeg verandering in te komen.

'Speel de interne markt sterker uit.

Als reactie op de subsidieplannen van Biden schieten de Europese hoofdsteden in een protectionistische kramp. 'Made in USA' moet worden gecounterd met 'Made in EU', en daarvoor moeten de Europese staatssteunregels versoepeld worden, redeneren de lidstaten. Daarmee dreigt de Europese Unie zichzelf en haar burgers in de voet te schieten. De duurdere Amerikaanse telecomabonnementen, vliegtickets en andere voorbeelden tonen aan dat de consument daar niet beter van wordt.

Het succes van Europa is zijn interne markt, die beter werkt dan de Amerikaanse. Het is ook een van de grootste markten ter wereld. Die troef moet Europa blijven uitspelen in de strijd om bedrijven aan te trekken. Laat de Amerikanen maar nationale kampioenen kweken op de kap van de eigen consument. De Europese Unie zal met regels en toezicht de markt doen functioneren zoals het hoort. Dat klinkt minder sexy, maar aan het einde van de rit is de Europeaan beter af.

