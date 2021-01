Het lijkt er sterk op dat de wintersolden met twee weken zullen worden verlengd, tot en met 14 februari. Het voorstel dat werd ingediend in de Kamercommissie Economie, krijgt de steun van de bevoegde ministers en staatssecretaris, zo kondigen zij dinsdag aan.

Minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne, minister van Zelfstandigen en Kmo's David Clarinval en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker steunen het voorstel, nadat het een positief advies heeft gekregen van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO.

Die Raad stelt onder meer vast dat een verlenging van de soldenperiode 'geen oplossing zal bieden voor alle problemen, maar wel kan helpen zorgen voor extra verkoop van de resterende voorraden en bijgevolg voor inkomende cashflow', zo staat in zijn advies. 'Het feit dat men twee extra weken zou mogen verkopen onder de benaming 'solden', zou een gunstig psychologisch effect kunnen hebben op het consumentenvertrouwen.'

De Raad benadrukt in zijn advies ook dat de standaard soldenperiode van één maand niet op de helling mag komen te staan. Zo'n verlenging moet een uitzondering blijven.

Normaal gezien zal er woensdag over het wetsvoorstel van regeringspartij MR gestemd worden in de commissie Economie van de Kamer.

