Door het uitblijven van een akkoord over de verbetering van de loon- en werkvoorwaarden bij de politie, heeft de socialistische vakbond ACOD beslist om de stakingsaanzegging voor 15 februari te activeren. Dat heeft het ACOD woensdagavond laten weten in een communiqué.

'Tijdens de sectorale onderhandelingen tot op de dag van vandaag betreuren we de afwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden', klink het in de mededeling. Het ACOD herhaalde dat het voorstel van de minister als 'onvoldoende' wordt bestempeld door 'de grote meerderheid van het personeel'.

Het ACOD eist met name 'een echte eindeloopbaanregeling, gegarandeerd door een structurele federale financiering voor alle leden van de geïntegreerde politie', maar ook een 'gegarandeerde en gefaseerde salarisverhoging voor alle personeelsleden'.

De socialistische vakbond voegde er nog aan toe dat de precieze acties de volgende dagen worden gepland. Eind januari bereikten politievakbonden VSOA en NSPV een tussenakkoord met de minister. Het ACOD was tegen en kondigde een nationale stakingsaanzegging aan. Ook ACV Politie keurde het akkoord niet goed.

