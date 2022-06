Sociale partners raken het eens over sociaal akkoord voor huishoudhulpen

De sociale partners in de sector van de dienstencheques hebben na lang onderhandelen in de nacht van woensdag op donderdag een ontwerpakkoord bereikt over de lonen, de verplaatsingskosten en de arbeidsvoorwaarden van de huishoudhulpen. Dat melden ze donderdag in een mededeling. Het ontwerpakkoord zal nu worden voorgelegd aan de respectievelijke achterban.