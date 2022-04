Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir wil een jaar lang op tien plaatsen in Vlaanderen een datagedreven instrument uittesten om malafide bedrijven beter op te sporen. Het gaat om een tool die is uitgewerkt door handelsinformatiekantoor Graydon.

Voor lokale besturen of politiediensten is het niet altijd eenvoudig om snel na te gaan of bepaalde lokale ondernemingen zoals carwashes, shishabars of kapperszaken geen dekmantel zijn voor criminele activiteiten. Handelsinformatiekantoor Graydon heeft daarom een criminaliteitsplatform uitgewerkt waardoor het, door gebruik van een speciaal algoritme, eenvoudiger wordt om dat soort malafide bedrijven op te sporen.

Extra hefboom

Minister Demir wil voorbouwen op de bestaande experimenten in Antwerpen en Genk en het screeningsinstrument ook op andere plaatsen in Vlaanderen uittesten. Het gaat zowel om grote steden en centrumsteden als om landelijke gebieden en politiezones. Het project moet een extra hefboom zijn in de strijd tegen de georganiseerde misdaad.

'We gaan het instrument ook voor de eerste keer testen bij één van onze inspectiediensten, namelijk de milieu-inspectie', aldus Demir. 'Ik kan niet meer op één hand tellen met hoeveel frauduleuze ondernemingen de milieuinspectie te maken krijgt: van mestfraude tot drugsafval... Op die manier gaan we die malafide bedrijven veel sneller kunnen opsporen en de gepaste maatregelen kunnen nemen tot sluiting.'

