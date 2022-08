De inval in Oekraïne heeft de Russische economie naar het niveau van 2018 teruggeworpen. Dat blijkt uit data verzameld door het economische persbureau Bloomberg. De terugval is kleiner dan verwacht.

Cijfers van het Russische bureau voor statistiek tonen een krimp van 4 procent op jaarbasis in het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal kende de Russische economie nog groei, met 3,5 procent.

Sinds de inval wegen de westerse sancties evenwel zwaar door. Handel en industrie zijn zwaar verstoord, terwijl de Russische gezinnen minder uitgeven. De krimp is daarmee wel kleiner dan verwacht. Economen waren uitgegaan van een krimp met 4,7 procent, aanvankelijk zelf met ruim 10 procent. Voor het hele jaar verwachten analisten een krimp met 3,5 procent.

De Russische centrale bank gaat er van uit de economie tot 2025 zal nodig hebben om het normale groeiritme van 1,5 à 2,5 procent te hernemen.

