Het Kremlin gaat beslag leggen op geld dat buitenlanders en buitenlandse bedrijven in Rusland hebben gestald. Dat heeft voormalig Russisch president en momenteel vervangend voorzitter van de Russische Veiligheidsraad Dimitri Medvedev volgens het Russische staatspersbureau RIA Novosti gezegd.

Rusland zou de maatregel nemen als reactie op sancties van westerse landen, waardoor het voor veel Russen moeilijker wordt om bij geld te komen dat zij in deze landen hebben ondergebracht. Ook geld dat de Russische president Vladimir Poetin en de minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, in onder meer de EU hebben gestald, wordt door de sancties bevroren.

Volgens Medvedev sluit Moskou niet uit dat het de bezittingen van bedrijven die in de Verenigde Staten, de Europese Unie en andere 'onvriendelijke rechtsgebieden' geregistreerd staan, zal onteigenen.

