Het afgelopen jaar kregen 756 opleidingen, of 15 procent van het totaal in de opleidingdatabank, een negatieve beoordeling van het Departement Werk en Sociale Economie. Daarvan zullen er uiteindelijk 701 eind dit jaar worden geschrapt.

Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Tom Ongena (Open VLD). Die laatste is voorstander om opleidingen die niet bijdragen tot het sterker maken van mensen op de arbeidsmarkt, niet meer te subsidiëren.

De 4.915 opleidingen uit de Vlaamse databank geven recht op opleidingsverlof, -krediet en -cheques. De Vlaamse overheid wil werknemers hiermee aanmoedigen zich bij te scholen.

Maar omdat de opleidingen voordelen met zich mee brengen, is er ook controle nodig. De evaluatie, waartegen ook beroep mogelijk is, geldt telkens voor een periode van een jaar. Van de 756 negatief geëvalueerde opleidingen gingen er in 2020 136 in beroep. Bij 55 werd de evaluatie daarop aangepast van negatief naar positief. De 701 andere opleidingen verdwijnen vanaf 1 januari 2022 uit de databank.

Het OpenVLD-parlementslid wijst erop dat Vlaanderen te maken heeft met een enorme krapte op de arbeidsmarkt. 'Veel bedrijven vinden geen geschikte werknemers. De Vlaamse regering zet daarom sterk in op het aanmoedigen van mensen om zich bij of om te scholen. Daarvoor trekt ze ook heel wat belastinggeld uit. Maar het is belangrijk dat dat geld enkel gaat naar opleidingen die ook effectief bijdragen tot het oplossen van die krapte en mensen dus sterker maken op onze arbeidsmarkt.'

