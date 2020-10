Roularta Media Group kan mooie CIM-cijfers voorleggen. In de portefeuille zitten momenteel het grootste weekblad, het grootste maandblad en de grootste groeier. Trend/Trends-Tendances is het grootste financieel-economische medium in de papieren en digitale versie.

Roularta Media Group bereikt meer lezers dan een jaar geleden. Dat blijkt uit de persbereikstudie van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) na een bevraging bij zo'n 10.000 Belgen.

De Zondag bereikt als grootste weekblad elke week bijna 1,5 miljoen lezers. Libelle Lekker/Femmes Délices zit voor de eerste keer in de studie en is meteen het grootste betalende, nationale maandblad met meer dan 700.000 levensgenieters. Het gratis lifestyleblad Steps NL gaat sterk vooruit met 13 procent en is zo de grootste groeier.

Het pakket van Le Vif/L'Express presteert uiterst goed: Le Vif/L'Express + 9 procent, Le Vif Weekend + 22 procent, en Le Vif Focus + 11 procent. Het Knack-pakket blijft stabiel. Trends/Trends-Tendances bereikt 5 procent extra lezers.

Total Brand

Roularta legt zo mogelijk nog een beter rapport neer binnen 'Total Brand'. Dat is het totale bereik van een merk op papier en via alle digitale platformen.

Le Vif/L'Express is de grootste groeier binnen de weekbladen met 67 procent. Knack moet met een stijging van 55 procent niet veel onderdoen. Trends/Trends-Tendances is het grootste financieel-economisch medium met 538.200 total brand gebruikers.

Ook de Flairs scoren goed met respectievelijk + 63 procent voor de Nederlandstalige versie en + 49 procent voor de Franstalige. Libelle Lekker/Femmes Délices is in print al het grootste maandblad maar noteert ook een ruime verdubbeling als 'brand' dankzij het digitaal bereik, tot meer dan 1,5 miljoen (+128 %).

Dezelfde verdubbeling van het bereik door digital toe te voegen zien we ook bij Data News (+44 % verhoging van het brandbereik) en Feeling (+70 % verhoging van het brandbereik). Ook Gael ziet een eerste resultaat van zijn digitale transitie.

Tenslotte een vermelding voor Krant van West-Vlaanderen waar de digitale transitie zorgt een verhoging van 53 procent van het digitale bereik. De verdere digitalisering van de magazinetitels werpt duidelijk vruchten af.

De huidige CIM-resultaten zijn des te hoopgevender omdat de stijgende verkoop van abonnementen en losse nummers en het bijhorende meerbereik tijdens de Covid-periode niet verrekend zijn in deze resultaten.

