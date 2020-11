De nieuwe regering zal de overheidsparticipaties in bpost (51 procent) en Proximus (53,5 procent) niet afbouwen. Dat is vernomen bij het kabinet van bevoegd minister Petra De Sutter (Groen).

In haar beleidsnota zei De Sutter al dat het belang van 'een blijvende publieke participatie' in de twee bedrijven 'des te duidelijker' is geworden in de coronacrisis. 'Zo garanderen we als overheid mee de kwaliteit van de dienstverlening in deze essentiële maatschappelijke sectoren en dat in alle uithoeken van het land, zonder daarbij evenwel een efficiënte bedrijfsvoering in de weg te staan', aldus de minister.

Gevraagd of dat betekent dat er deze legislatuur geen afbouw van de participaties komt, antwoordt de woordvoerster van de minister bevestigend. Nochtans had de regering-Michel daar in 2015 de deur voor opengezet. Ze schrapte de wettelijk verplichting voor de overheid om een meerderheid van de aandelen van Proximus en bpost in handen te houden.

Vorig jaar nog pleitte toenmalig Open Vld-minister Philippe De Backer voor een afbouw van het overheidsbelang in Proximus in de komende jaren. 'Een regering leidt een land, geen bedrijven', zei hij.

De participaties in Proximus en bpost leveren de regering wel een aardige som aan jaarlijkse dividenden op. De voorbije jaren vloeide telkens ruim 271 miljoen euro van Proximus naar de staatskas. Van bpost kwam 133,7 miljoen euro, maar dat bedrijf heeft de uitbetaling van zijn slotdividend over boekjaar 2019 wel geschrapt wegens de coronacrisis.

