Een reclameverbod was alvast niet voldoende om het aantal rokers fors terug te dringen, zegt Trends-redacteur Roeland Byl.

Met een koninklijk besluit wil minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) de reclame voor gokken aan banden leggen. Elke verslaving kan veel ellende veroorzaken. Je kunt om die reden net zo goed pleiten voor een verbod op reclame voor alcohol.

De vraag is daarom of een verbod op reclame de juiste remedie is tegen ziekelijk gokgedrag. Van Quickenborne noemt gokken het nieuwe roken. Een reclameverbod was alvast niet voldoende om het aantal rokers fors terug te dringen. Dat gebeurde pas nadat een rookverbod in de horeca was ingesteld.

Reclameverbod houdt gokverslaving niet tegen.

Bovendien is het opvallend dat ruim de helft van de 61,2 miljoen euro die de kansspelsector in 2021 uitgaf aan publiciteit, kwam van de Nationale Loterij. En daarvoor zouden, vreemd genoeg, de reclamebeperkingen niet gelden. Twee maten en twee gewichten, luidt de terechte klacht van de sector. De beroepsvereniging van gokoperatoren (BAGO) gelooft in een goed gereguleerde sector met mogelijkheden om spelers tegen zichzelf te beschermen. Dat is al een beetje het geval. Zo mogen minderjarigen niet gokken. Bovendien houdt de kansspelcommissie een zwarte lijst bij van mensen die geen weddenschappen mogen sluiten, omdat hun gokgedrag problematisch is. Ongeveer 40.000 van de 230.000 Belgen op die lijst kozen er zelf voor daarop te staan.

In Italië dreef een reclameverbod gokkers meer in de armen van illegale goksites. In Spanje juist niet. Illegale goksites zijn in elk geval een groeiend probleem. Naar schatting een vijfde van de gokbedragen wordt ingezet op illegale sites. Daartegen met de sector van de legale gokbedrijven een plan opzetten, was misschien zinvoller geweest dan eenzijdig reclame te verbieden. Ruim tien jaar geleden is ervoor gekozen de sector van de kansspelen open te stellen voor competitie. Het is dan ook maar logisch dat je die sector dan ook als serieuze gesprekspartner ziet.

Met een koninklijk besluit wil minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) de reclame voor gokken aan banden leggen. Elke verslaving kan veel ellende veroorzaken. Je kunt om die reden net zo goed pleiten voor een verbod op reclame voor alcohol. De vraag is daarom of een verbod op reclame de juiste remedie is tegen ziekelijk gokgedrag. Van Quickenborne noemt gokken het nieuwe roken. Een reclameverbod was alvast niet voldoende om het aantal rokers fors terug te dringen. Dat gebeurde pas nadat een rookverbod in de horeca was ingesteld.Bovendien is het opvallend dat ruim de helft van de 61,2 miljoen euro die de kansspelsector in 2021 uitgaf aan publiciteit, kwam van de Nationale Loterij. En daarvoor zouden, vreemd genoeg, de reclamebeperkingen niet gelden. Twee maten en twee gewichten, luidt de terechte klacht van de sector. De beroepsvereniging van gokoperatoren (BAGO) gelooft in een goed gereguleerde sector met mogelijkheden om spelers tegen zichzelf te beschermen. Dat is al een beetje het geval. Zo mogen minderjarigen niet gokken. Bovendien houdt de kansspelcommissie een zwarte lijst bij van mensen die geen weddenschappen mogen sluiten, omdat hun gokgedrag problematisch is. Ongeveer 40.000 van de 230.000 Belgen op die lijst kozen er zelf voor daarop te staan.In Italië dreef een reclameverbod gokkers meer in de armen van illegale goksites. In Spanje juist niet. Illegale goksites zijn in elk geval een groeiend probleem. Naar schatting een vijfde van de gokbedragen wordt ingezet op illegale sites. Daartegen met de sector van de legale gokbedrijven een plan opzetten, was misschien zinvoller geweest dan eenzijdig reclame te verbieden. Ruim tien jaar geleden is ervoor gekozen de sector van de kansspelen open te stellen voor competitie. Het is dan ook maar logisch dat je die sector dan ook als serieuze gesprekspartner ziet.