Na twee weken oorlog heeft het Russische regime begrepen dat het niet zal lukken om van Oekraïne een ondergeschikte vazalstaat te maken. 'De doelstellingen van Vladimir Poetin zijn noodgedwongen aan het verschuiven', zegt professor Economie en Ruslandkenner Koen Schoors dit weekend in Trends Talk op Kanaal Z.

In Trends Talk op Kanaal Z schetst professor en Ruslandkenner Koen Schoors de denkwereld van Vladimir Poetin. Na twee weken oorlog blijkt dat Poetin de Oekraïense tegenstand heeft onderschat en de slagkracht van zijn eigen leger heeft overschat. De Russische president heeft er ook geen rekening mee gehouden dat het Westen zo'n verregaande, nooit eerder geziene economische sancties zou nemen.

Koen Schoors: 'Het doel van de invasie was aanvankelijk om van Oekraïne een ondergeschikte vazalstaat te maken. Volgens mij is het nu duidelijk dat dat doel onbereikbaar is. De doelstellingen zijn langzaam aan het verschuiven. In het begin wilden de Russen niet onderhandelen. Of onderhandelen in Wit-Rusland: dat was een echte joke. Nu zeggen ze: Oké, we laten de eis van de regimewissel vallen en we willen louter dat je inschrijft in de grondwet dat er niet wordt toegetreden tot de NAVO. Ze mikken nu op de erkenning van de Krim en de pro-Russische regio's als onafhankelijke staten. Ze eisen al niet meer het hele grondgebied en ze eisen geen regimewissel. Ik denk dat ze begrepen hebben dat het initieel doel niet gehaald kan worden.'

Professor Schoors is directeur van het CERISE, het Centrum voor Russische Internationale Sociopolitieke en Economische studies. Hij doceerde ook aan de Economische Hogeschool van Moskou. Van zijn Russische contacten verneemt hij dat de economische sancties bij de gemiddelde Rus nu al zwaar wegen. In Europa zijn het de stijgende gasprijzen die de bevolking pijn doen. Sommigen zien het doembeeld opduiken van de oliecrisis in de jaren zeventig. Maar die vergelijking gaat niet op, volgens de professor.

Schoors pleit voor het heffen van importbelastingen op Russisch gas: 'Het probleem is niet, zoals in de jaren zeventig, dat massaal de kraan wordt dichtgedraaid, dat het aanbod dus vermindert en dat er gasmoleculen te kort zijn. Er zijn geen moleculen tekort. Er is paniek op de markt, en daardoor stijgen de prijzen. Dus natuurlijk moeten we ons afvragen: kunnen we daar niets aan doen en tijdelijk het marksysteem wat aanpassen?'

