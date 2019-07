Toerisme-expert Jan van der Borg woont en werkt in Venetië, de exponent van de steden die bezwijken onder het overtoerisme. Trekpleisters zoals Brugge mogen niet dezelfde fout maken. "Vroeger werd het probleem ontkend. Nu begint men te begrijpen dat er een probleem is."

Hit-and-runtoerisme. Toeristentsunami. Sprinkhanenplaag. Venetianisering. Toerismofobie. De massale toestroom van toeristen wordt in steeds pejoratievere termen omschreven, en dat terwijl het einde van de groei nog lang niet in zicht is. Organisaties zoals de Wereldtoerismeorganisatie van de Verenigde Naties voorspellen dat het aantal toeristen wereldwijd zal verdubbelen tegen 2030. Met alle gevolgen van dien.

