Rusland en Oekraïne hebben donderdagavond een principeakkoord gesloten over de doorvoer van Russisch gas via Oekraïne. Dat heeft Maros Sefcovic, vicevoorzitter van de Europese Commissie, donderdagavond aangekondigd.

De EU bemiddelde bij de gesprekken tussen de twee landen in Berlijn. 'Na zeer intensieve onderhandelingen ben ik heel blij dat we een principeakkoord gesloten hebben over de voornaamste elementen', zei Sefcovic.

De details van het akkoord worden vrijdag besproken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt. Vertegenwoordigers van Kiev en Moskou onderhandelen in Berlijn over een nieuw akkoord - het huidige akkoord, dat al tien jaar loopt, eindigt eind dit jaar.

Een akkoord is voor de EU essentieel, omdat verschillende lidstaten aardgas geleverd krijgen uit Rusland, via Oekraïne. De banden tussen Oekraïne en Rusland verlopen al enkele jaren bijzonder moeilijk. In 2014 annexeerde Rusland de Krim, en separatisten in het oosten van Oekraïne kregen steun uit Rusland.