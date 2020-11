Deloitte is erin geslaagd zijn CO2-uitstoot met een derde te verminderen in drie jaar tijd. "Koolstofneutraliteit is het doel tegen 2030", zegt Piet Vandendriessche, de CEO van Deloitte België.

De consultant Deloitte België formuleerde in 2017 duurzaamheidsdoelen op het gebied van mobiliteit, reizen en gebouwen. Tegen 2021 wil het adviesbedrijf zijn algemene CO2-uitstoot verminderen met 25 procent. Het autogebruik, goed voor 70 procent van de ecologische voetafdruk van Deloitte, moest met 10 procent naar beneden. "Koolstofneutraliteit is het doel tegen 2030", stelt Piet Vandendriessche, de CEO van Deloitte België. De organisatie heeft meer dan 4500 medewerkers in België, de vloot telt 3214 wagens."Ondanks onze groei sinds 2017 van het aantal mensen en van het aantal wagens, zijn we erin geslaagd onze algemene CO2-uitstoot met 23 procent te verminderen als we geen rekening houden met de impact van covid-19. Als we er de corona-impact bijnemen, zitten we aan een CO2-reductie van 33 procent", weet Piet Vandendriessche. "Het meest indrukwekkende is dat we onze afgelegde autokilometers hebben verminderd met 17 procent. Als je de corona-impact mee in rekening brengt, zitten we aan een daling van 33 procent. De pandemie heeft alle verplaatsingen beperkt in 2020."Het gemiddeld aantal kilometers dat de werknemers hebben gereden, daalde van 24.116 kilometer tot 19.977 kilometer. In totaal bijna 6,9 miljoen kilometer minder. Dat leidde volgens de consultant tot 274.000 liter minder brandstofconsumptie in vergelijking met vorig jaar, of een CO2-vermindering van 989 ton. "Een van de pijlers van ons mobiliteitsbeleid is het beperken van de tankkaart. Onze mensen krijgen een budget van gemiddeld 22.000 kilometer en wie meer rijdt, dient de extra kilometers voor eigen rekening te nemen. Dat was een trigger om het gedrag te wijzigen", zegt Vandendriessche.De CEO benadrukt dat het hier niet om een besparingsoefening gaat. "Integendeel, momenteel gaat het om een bijkomende investering in de verandering. Wat we aan de ene kant uitsparen, investeren we in alternatieve vervoersvormen zoals fietsen, fietsinfrastructuur, fietsvergoedingen, abonnementen voor het openbaar vervoer, enzovoort."Een tweede pijler van het nieuwe mobiliteitsbeleid bij Deloitte is de shift naar emissieloos rijden. Elektrische en hybride auto's zijn vandaag goed voor 8 procent van het wagenpark. Vanaf 2026 zal elke nieuw bestelde auto een elektrische zijn, om in 2030 over een volledig emissieloos wagenpark te beschikken. "Fossiele brandstoffen moeten we tegen dan uitfaseren. Het is nog lang, maar we hebben een doelstelling nodig die ambitieus en haalbaar is. De regering heeft aangekondigd dat ze tegen 2026 ook het fiscale beleid daar wil op afstemmen, ik denk dat we niet anders kunnen dan daar in mee te gaan", duidt Piet Vandendriessche.Ook het reisbeleid van Deloitte werd in het kader van de duurzaamheidsdoelen aangescherpt. In 2020 heeft het adviesbedrijf een vermindering van het aantal vliegkilometers per werknemer gerealiseerd van 41 procent (inclusief lockdown). Het gaat om een daling van 31 procent bij simulatie van normaal reisgedrag tijdens de covid-19-maanden. "Het vliegen voor zakenreizen zal ook na corona verder dalen", voorspelt Piet Vandendriessche. "Dat is niet alleen minder CO2-uitstoot maar het is ook efficiënter. We merken nu allemaal dat die virtuele meetings een goed alternatief kunnen zijn voor de vele reizen die we deden in het verleden." Voor de toekomst mikt de organisatie op een vermindering van het aantal gevlogen kilometers per reiziger met 55 procent tegen 2023 en 60 procent tegen 2030. "Alle zakenreizen naar steden in buurlanden, die zich in een straal van 500 kilometer bevinden, dienen tegen 2023 met de trein te worden afgelegd", zegt Vandendriessche.Voor de gebouwen - Deloitte heeft twaalf kantoren in België - wil het adviesbedrijf tegen 2023 zo'n 40 procent van zijn energieverbruik hernieuwbaar produceren. Tegen 2030 ligt de doelstelling op 100 procent. "Dit is een verhaal dat nooit af is", stelt Piet Vandendriessche. "Voor mij is het probleem van de opwarming van de aarde een van de grootste maatschappelijke problemen waar we voor staan. Het wordt nu wat verdrongen door de gezondheidscrisis die we meemaken, maar die zal ooit voorbij zijn als we een vaccin hebben. De opwarming van de aarde zullen we niet oplossen met een vaccin."