Piet Chielens (In Flanders Fields Museum): 'Op 11 november valt er niets te vieren'

De belangstelling voor de Eerste Wereldoorlog is enorm, maar niet nieuw. "Al sinds begin jaren negentig laat de derde generatie - de kleinkinderen van de veteranen - zich inspireren door de verhalen van haar opa's", zegt Piet Chielens, de coördinator van het In Flanders Fields Museum in Ieper, dat is gewijd aan de Eerste Wereldoorlog in de West-Vlaamse frontstreek. "In die periode onderging de toeristische dienst van de provincie West-Vlaanderen een professionalisering. De belangstelling voor de oorlog groeide, zonder museum of een andere permanente werking. In die optiek opende het In Flanders Fields Museum de deuren in 1998. Het was meteen een groot succes. Al blijven we het kleine broertje. Niet in belang en niet in aantal bezoekers, maar wel als het gaat over de wetenschappelijke ondersteuning. Hier werken slechts vijf wetenschappelijk medewerkers. Samen hebben we de voorbije vier jaar zeventien tentoonstellingen gemaakt. Ik denk dat ze mij vaak verwenst hebben" ( bulderlach).

